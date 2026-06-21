خلال لقاء المسعودي.. رئيس الحكومة يؤكد دعم برامج هيئة الحج لمواصلة زخم النجاحات

وقدم ، وفق بيان لمكتبه، "التهنئة الى جميع العاملين في الهيئة لفوزها بالمرتبة الأولى، كأفضل بعثة حج من بين بعثات الدول الإسلامية، من حيث التنظيم والخدمات، وللسنة الرابعة على التوالي، واثنى على جهود الهيئة والمستوى المتميز من الخدمات المقدمة الى الحجاج العراقيين، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة العمل وجودته، ويعزز مكانة ".وأكد رئيس "حرص الحكومة على دعم برامج الهيئة وخططها، بما يسهم في تقديم افضل الخدمات، مشددا على أهمية مواصلة زخم النجاحات المتحققة واستثمارها للارتقاء بمستوى العمل والخدمات المقدمة".وشهد اللقاء "استعراض عمل الهيئة وسير تنفيذ خططها المستقبلية، وبحث السبل الكفيلة لمعالجة العقبات التي تواجه عملها، وبما يسهم في تطوير مستوى الخدمات وكفاءتها".