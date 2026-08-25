أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية آب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا في وغائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الجنوبية والوسطى ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم جزئي في الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق على العموم".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحو في المنطقة الشمالية وغائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق على العموم"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم في أماكن متعددة من البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في المنطقة الشمالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة في المنطقة الشمالية وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".