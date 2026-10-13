عبر منصة (قدم).. التعليم تطلق التقديم للمنحة المجانية للمجموعة الطبية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن " اطلقت التقديم إلى المنحة المجانية للمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الاهلية للسنة الدراسية 2027/2026".وأوضحت أن "ضوابط التقديم حددت أن يكون التقديم إلكترونياً عبر تطبيق منصة (قدم) من خلال استخدام الرقم الامتحاني مع كلمة المرور على أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي للسنة الدراسية 2026/2025حصرا، وأن اخر موعد للتقديم سيكون يوم السبت الموافق 2026/10/24".