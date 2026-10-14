أكثر من 27 شهيداً من أبناء جنوب الموصل يستعد ذووهم لتسلّم رفاتهم وتشييعهم

– محلي

يستعد ذوو أكثر من 27 شهيداً من أبناء مناطق لتسلّم رفاتهم وتشييعهم رمزياً في ناحية ، بعد التعرف على هوياتهم من خلال فحوصات الحمض النووي (DNA)، عقب العثور على رفاتهم في المقابر الجماعية.



وبحسب المعلومات، فإن الشهداء قضوا على أيدي عصابات خلال فترة احتلال ، ولا سيما أثناء دخولهم إلى المدينة، فيما تشير المعلومات إلى أن معظمهم من منتسبي القوات الأمنية والموظفين.