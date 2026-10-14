الأنواء الجوية تصدر تحذيراً جوياً يخص الطيران المدني

وقالت الهيئة في بيان، إن "تحذيراً جوياً خاصاً بالطيران المدني للمجال الجوي العراقي رقم H1، بسبب وجود سحب رعدية وعواصف جوية مؤثرة على حركة وسلامة الطيران".

وأضافت أن "هذا التحذير يسري للفترة 09:25 مساءً 01:25 صباحاً بالتوقيت المحلي".

أدناه تفاصيل التحذير الجوي..