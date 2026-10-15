الإطاحة بشبكتين للاتجار بالبشر وإحباط عمليتي بيع طفلين في ذي قار وبغداد

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، نفذت مفارز جهاز عمليتين نوعيتين أسفرتا عن الإطاحة بشبكتين للاتجار بالبشر، وإحباط عمليتي بيع لطفلين حديثي الولادة بالجرم المشهود".وتابع: "في ، وبعد نصب كمين محكم لمجموعة تعمل على بيع طفل يبلغ من العمر يوماً واحداً، ألقت المفارز القبض على (4) متهمين بالجرم المشهود، بعد تسليمهم الطفل واستلامهم ثمنه".وأكمل: "في العاصمة ، نفذ الجهاز عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة مكونة من (5) متهمين، من بينهم قابلات مأذونات، بالجرم المشهود أثناء محاولتهم بيع طفل يبلغ من العمر يوماً واحداً".وأشار الى انه "جرى تسليم المتهمين جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".