42 جامعة عراقية ضمن تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2027

وتصدرت الجامعات العراقية وتلتها المستنصرية والانبار والنهرين والكوفة في هذه النسخة التي شهدت ارتفاع عدد الجامعات العراقية المدرجة من 36 جامعة في نسخة العام الماضي إلى 42 جامعة في نسخة 2027.ويعد تصنيف QS للجامعات العربية الذي انطلق عام 2014 أحد التصنيفات الإقليمية التي تقيس أداء مؤسسات وفق منهجية تستند إلى عشرة مؤشرات رئيسة تتقدمها السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أرباب العمل بنسبة 20% ونسبة الأكاديميين إلى الطلبة بنسبة 15% وشبكة البحث الدولية بنسبة 10%، فضلا عن تأثير الويب 5% ونسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة بنسبة 5% وعدد الاستشهادات لكل بحث بنسبة 5% وعدد البحوث لكل عضو في هيئة التدريس بنسبة 5% ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 2.5% ونسبة الطلبة الدوليين بنسبة 2.5%.ويعتمد التصنيف (https://www.topuniversities.com/arab-region-university-rankings?countries=iq) في تقييم الأداء البحثي على بيانات قاعدة Scopus بما يشمل الاستشهادات العلمية والإنتاج البحثي إلى جانب المؤشرات الأخرى المعتمدة في احتساب النتائج النهائية.