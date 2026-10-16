نص قرار التربية بإضافة درجتين لمعالجة الدرجات الحرجة للصفوف غير المنتهية

واضافت ان "القرار تشمل تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، وطلبة الصفين الأول والثاني المتوسط، والصفين الرابع والخامس الإعدادي، فضلا عن طلبة والتعليم المهني".وتابعت ان "الكتاب نص على تدوير ما تبقى من درجات القرار السابقة، في الحالات التي يستفيد منها التلميذ أو الطالب، إلى درجتي القرار الجديدتين، استنادا إلى تصويت هيئة الرأي في جلستها الخامسة عشرة".