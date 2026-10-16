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استحداث وزارات ومنع الحجاب.. ما تضمنته خطبة صلاة جمعة النجف
محليات
2026-10-16 | 06:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
506 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
تحدث امام جمعة
النجف
السيد
صدر الدين القبانجي
، اليوم الجمعة، عن استحداث وزارات في حكومة
رئيس الوزراء
علي الزيدي
ومنع الحجاب في اذربيجان.
وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة وتابعتها
السومرية نيوز
، انه "تم اكتمال الكابينة الوزارية، حيث تم التصويت على الوزراء أمس وهم
وزارة الداخلية
والدفاع والتخطيط والتعليم العالي والثقافة والإعمار والعمل والشباب والرياضة والسياحة ووزارة الدولة ووزارة الاقتصاد الرقمي، ولكن الملاحظ استحداث ثلاث وزارات إضافية، هي وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة السياحة ووزارة الدولة، وإلى جانب ذلك استحداث أربعة مواقع نيابية لرئيس
مجلس الوزراء
، في الوقت الذي يعاني
العراق
من أزمة مالية".
واضاف ان "المرجعية الدينية اكدت أكثر من مرة عدم هدر المال العام"، لافتا إلى أن "استحداث هذه الوزارات والنواب لرئيس الوزراء يرهق كاهل الدولة".
وذكر انه "لا يوجد مبرر حقيقي لاستحداث هذه الوزارات أو هذه مضاعفة المواقع النيابية لرئيس مجلس الوزراء".
وتابع ان "استنكار
الحكومة العراقية
لضرب الحوثيين لمطارات
المملكة العربية السعودية
في
الرياض
والدمام"، موضحاً "لا نرضى ولا نقبل أبداً بالاقتتال الإسلامي ـ الإسلامي، ولكن علينا أن نستنكر قبل ذلك القصف المستمر على الحوثيين، والتحالف الذي دعت إليه المملكة العربية مع اسرائيل وباكستان وتركيا بقيادة
الولايات المتحدة
لسحق الحوثي".
وذكر ان "بدأوا بقصف الحوثيين والعزم على إزالتهم، و نستغرب من الصمت تجاه العدوان على الحوثيين، بينما السرعة في استنكار ضرب مطارات الرياض والدمام"، مشددا على "ضرورة استنكار القصف الذي يجري على غزة وأهاليها، والقصف الذي يجري على
جنوب لبنان
، والقصف الذي يجري على سوريا".
وبين ان "نتنياهو صرح بالأمس بأنه لن ينسحب من الأراضي التي احتلها أخيراً في سوريا ولبنان، وكل هذا مع صمت عربي ودون أي استنكار".
وفي الشأن الدولي قال القبانجي ان "منع الحجاب على الطالبات والمدرسات في المدارس في أذربيجان، رغم أن نسبة
المسلمين
في أذربيجان (٩٥%)، الا ان الحكومة اتخذت قراراً وعملت على تنفيذه بطرد مئات الآلاف من الطالبات من المدارس، وبالطبع المدرسات"، متسائلا "أين حقوق المرأة؟ أين الحرية الشخصية؟ أين الديمقراطية التي يدّعون بها؟ الديمقراطية هل أصبحت شعاراً مزيفاً يُستخدم ضد الدين. أين منظمات حقوق الإنسان العالمية؟".
وتابع "نحن في الوقت الذي نستنكر هذا الموقف من حكومة أذربيجان، ندعو الحكومة العراقية لاستنكار ذلك والتضامن مع الشعب الأذربيجاني والعائلة الأذربيجانية، رجالاً ونساءً لأن القضية ليست قضية محلية أو قومية، وإنما اعتداء على قيمنا الإسلامية ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم".
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