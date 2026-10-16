تظاهرة في البصرة احتجاجاً على تردي الخدمات ومطالب بإنشاء مدارس وجسر للمشاة

وقال مراسل ، إن المتظاهرين طالبوا بإنشاء مدارس حكومية لأبنائهم، وتحسين مستوى الخدمات في المنطقة، فضلاً عن معالجة التعثر في مشاريع البنى التحتية.وأضاف أن المطالب شملت أيضاً إنشاء للمشاة لتسهيل تنقل الأهالي، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول للمشكلات الخدمية التي تعاني منها المنطقة والاستجابة لمطالبهم.