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غسل عار.. مجهولون يفتحون نيرانهم تجاه رجل وامراة في بغداد
محليات
2026-10-16 | 13:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
434 شوهد
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل رجل وامراة بنيران مسلحين مجهولين في
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، انه "فتح اشخاص اثنين يستقلون دراجة نارية نيران اسلحتهم باتجاه رجل وامراة ضمن منطقة
حي البساتين
في الشعب، مااسفر عن مقتلهم في الحال".
وتابع، ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت الجثث الى الطب العدلي"، مبينا ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث يعود نتيجة غسل عار ، واافوات الامنية تجري البحث عن الجناة".
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