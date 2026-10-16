غسل عار.. مجهولون يفتحون نيرانهم تجاه رجل وامراة في بغداد

وقال المصدر لـ ، انه "فتح اشخاص اثنين يستقلون دراجة نارية نيران اسلحتهم باتجاه رجل وامراة ضمن منطقة في الشعب، مااسفر عن مقتلهم في الحال".وتابع، ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت الجثث الى الطب العدلي"، مبينا ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث يعود نتيجة غسل عار ، واافوات الامنية تجري البحث عن الجناة".