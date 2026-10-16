عواصف وغيوم كثيفة.. هذا ما ينتظر العراق خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "قسم التنبؤ في للانواء الجوية، أصدر تحديثا جويا يشير الى أنتشار الغيوم الركامية المصحوبة بومضات البرق ونشاط العواصف الرعدية في أجواء مناطق من وسط البلاد وغربها وشمالها".وبين قسم التنبؤ - حسب البيان- أن " صور الأقمار الاصطناعية رصدت عند اليوم نشاط العواصف الرعدية في أجواء مناطق من وسط البلاد وغربها وشمالها متوقعا ان الساعات المقبلة".وأضاف أن "فرص هطول الأمطار تستمر خلال الليلة ولغاية ظهر يوم غد السبت، على أن تبدأ الفعالية الجوية بالتراجع تدريجياً بعد ذلك، مع بقاء بعض الغيوم في أجواء عدد من المدن، وأحتمالية ضعيفة لهطول زخات مطر في مناطق محدودة من جنوب البلاد".وتابع قسم التنبؤ ان "توقعات الأيام المقبلة تشير إلى أستقرار الأجواء يومي الأحد والاثنين، مع أنعدام فرص هطول الأمطار، فيما تشير التوقعات الى تجدد الفعالية الماطرة ابتداءا من يوم الثلاثاء، وفقاً لتحديثات خرائط الطقس".وبين أنه "تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي أبتداءً من ساعات نهار ومساء يوم الأحد الموافق 18-10 وتهب بسرعة معتدلة تنشط على فترات مثيرة لغبار خفيف الى متوسط خصوصا في المناطق الصحراوية، فيما تنخفض درجات الحرارة في عموم المدن بشكل تدريجي ليكون الانخفاض واضحا خلال ساعات الليل والصباح ابتداء من مساء يوم الاحد".ولفت إلى انه "تضعف معدلات الرطوبة السطحية المؤثرة حالياْ في أجواء مدن جنوب البلاد خلال ساعات ليل الأحد وصباح الاثنين".