درة بغداد.. متنفس جديد لأهالي منطقة المعالف (فيديو)

شهدت منطقة المعالف افتتاح متنزه درة ، بإشراف سماحة الشيخ ، وبرعاية مؤسسة الودق الخيرية، في خطوة تهدف إلى توفير مساحة ترفيهية جديدة لأهالي المنطقة والعائلات.





ويأتي افتتاح المتنزه ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز المساحات والترفيهية، وتوفير بيئة مناسبة للاستراحة وقضاء أوقات ممتعة لأهالي المنطقة. ادناه الفيديو: