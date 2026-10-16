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لأول مرة.. شاحنة عراقية تصل إلى تركيا وتعود محمّلة بالبضائع باتجاه عمّان
محليات
2026-10-16 | 15:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
313 شوهد
أعلنت
الشركة العامة للنقل البري
، التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، وصول شاحنة عراقية تحمل لوحة تسجيل عراقية إلى مدينة ماردين التركية، وتحميلها بالبضائع والعودة عبر الأراضي العراقية باتجاه العاصمة الأردنية عمّان، بموجب اتفاقية
النقل البري الدولي
(TIR).
وقال
المدير العام
للشركة،
مرتضى
كريم الشحماني، إن "هذه الخطوة تمثل تقدماً نوعياً في تفعيل الاتفاقية، بعد تسجيل أول رحلة لشاحنة عراقية باتجاه دول
آسيا الوسطى
قبل نحو شهرين"، مبيناً أن "عدد الرحلات المنفذة عبر الأراضي العراقية بموجب الاتفاقية بلغ نحو 10 آلاف رحلة حتى الآن".
وأضاف أن "تصاعد عدد الرحلات منذ حزيران الماضي يعكس تطوراً في تطبيق الاتفاقية، ويسهم في توسيع فرص الناقلين العراقيين وتعزيز موقع
العراق
ممراً تجارياً يربط الشرق بالغرب".
وأشار الشحماني إلى أن "هذه النتائج تأتي في ظل اهتمام وزير النقل وهب الحسني بملف النقل العابر للحدود، والعمل على تفعيل
الاتفاقيات الدولية
وتطوير الإجراءات الإلكترونية وتسهيل حركة الشاحنات، بالتنسيق بين
الشركة العامة للنقل البري
والدائرة الفنية ونقطة الاتصال الدولية في الوزارة".
وأكد أن "هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في
النقل الدولي
، ودعم دور العراق في حركة التجارة الإقليمية".
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