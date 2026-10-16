لأول مرة.. شاحنة عراقية تصل إلى تركيا وتعود محمّلة بالبضائع باتجاه عمّان

وقال للشركة، كريم الشحماني، إن "هذه الخطوة تمثل تقدماً نوعياً في تفعيل الاتفاقية، بعد تسجيل أول رحلة لشاحنة عراقية باتجاه دول قبل نحو شهرين"، مبيناً أن "عدد الرحلات المنفذة عبر الأراضي العراقية بموجب الاتفاقية بلغ نحو 10 آلاف رحلة حتى الآن".وأضاف أن "تصاعد عدد الرحلات منذ حزيران الماضي يعكس تطوراً في تطبيق الاتفاقية، ويسهم في توسيع فرص الناقلين العراقيين وتعزيز موقع ممراً تجارياً يربط الشرق بالغرب".وأشار الشحماني إلى أن "هذه النتائج تأتي في ظل اهتمام وزير النقل وهب الحسني بملف النقل العابر للحدود، والعمل على تفعيل وتطوير الإجراءات الإلكترونية وتسهيل حركة الشاحنات، بالتنسيق بين والدائرة الفنية ونقطة الاتصال الدولية في الوزارة".وأكد أن "هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في ، ودعم دور العراق في حركة التجارة الإقليمية".