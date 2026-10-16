الخلايا النائمة نهضت.. دعودة لارسال دعم مسلح لكركوك

وقال الصالحي في بيان ورد لـ ، انه "نظراً لتزايد نشاط الخلايا النائمة لعصابات الإرهابية في عدد من المناطق الواقعة على أطراف ، وفي ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها ، ولا سيما مع انسحاب قوات ، فإن هذه التحركات تستدعي اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار".وتابع: "وإذ نؤكد ثقتنا بقدرات قواتنا الأمنية والعسكرية المنتشرة في المحافظة، وجهودها المتواصلة في حماية المواطنين، فإننا ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى أطراف محافظة ، وتكثيف العمليات الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابعها".ولفت الى انه "لقد تجاوز العراق مرحلة الإرهاب، ويجب عدم السماح لما تبقى من هذه العصابات بأن يشكّل تهديداً لأمن البلاد واستقرارها، أو أن يعيد مشاهد العنف والإرهاب إلى محافظة كركوك وسائر المحافظات العراقية".