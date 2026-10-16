شجار بين ضابطين ينتهي بدهس مواطن بعجلة احدهم.. هذه التفاصيل

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة لفظية لم تعرف اسبابها بين ضباط اثنين منسوبين الى الداخلية احدهم معاون امر فوجواثناء وصول القوات الامنية قام الطرف الثاني امر الفوج بالفرار ومغادرة مكان المشاجرة مستقلا مركبته".وتابع، انه "اثناء الهروب اقدم الضابط الذي قام بالفرار على دهس مواطن يعمل معاون مدير مدرسة مااسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى وحالته لاتخلو من الخطورة".ولفت الى انه "تم القبض على الطرفين اجراءات اصولية".