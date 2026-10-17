انطلاق اعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد

وقال المتحدث باسم أعمال الدورة الثانية والخمسين للمجلس السفير حسنين كامل في بيان ورد لـ ، ان " أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية انطلقت، بعد اكتمال وصول جميع الوفود المشاركة إلى العاصمة ".وكانت قد أعلنت يوم أمس الجمعة، عن اكتمال الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لاستضافة العاصمة بغداد أعمال الدورة الوزارية، المقرر عقدها يومي 17 و18 تشرين الأول الجاري بمشاركة 55 والمراقبة.