ماراثون دراجات يقطع طريقا رئيسيا في بغداد (صور)

– محلي

مازال طريق سريع الرابط بين المناطق الجنوبية وبغداد مقطوعا امام حركة سير العجلات لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب مراسل ، ان "القطع جاء استعدادا لانطلاق للدراجات"، مشيرا الى ان "ذلك تسبب بزخم مروري في الشوارع القريبة".

