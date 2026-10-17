الأمطار تزداد شدتها وغالبية المحافظات تغادر رسمياً الموجة الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً على العموم مصحوب بزخات مطر متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً خاصة في المنطقة الوسطى والاقسام الشرقية من ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوب بزخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد ستتراوح بين 28 – 40".