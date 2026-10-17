حريق في السليمانية

ووفقا للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "حريقا اندلع في أحد مستودعات المشتقات النفطية بمنطقة تانجرو التابعة لمحافظة ، أثناء عملية تفريغ المشتقات النفطية، من دون تسجيل أضرار بشرية حتى الآن".وأضافت ان "الحريق أسفر عن أضرار مادية، فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو أسباب اندلاعه".