وزير الدفاع يصدر اول توجيه بعد تسلمه المنصب

وجاء في بيان للوزير ورد لـ ، "نسبناً عدم الظهور بوسائل الإعلام والإدلاء بأي تصريح يخص الوزارة وعدم السماح بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل القادة والأمرين".وأضاف ان "التصريح يكون حصراً من قبل الناطق الاعلامي لوزارة الدفاع"، مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين".