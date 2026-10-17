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تحذيرات من البيض واللحوم المستوردة وأعضاء جمعية يطالبون بلقاء رئيس الوزراء

محليات

2026-10-17 | 06:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذيرات من البيض واللحوم المستوردة وأعضاء جمعية يطالبون بلقاء رئيس الوزراء
511 شوهد

السومرية نيوز – محلي
حذرت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، اليوم السبت، من البيض واللحوم المستوردة، فيما طالب أعضاء الجمعية بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي.

وقال رئيس الجمعية علي المظفر في تصريح لـ السومرية نيوز، ان "الجمعية ليست ضد اي قرار للدولة، الا انها تسعى الى دعم المنتج المحلي"، مبينا ان "الجمعية ملتزمة بتوفير منتجات الدواجن الحي المجمد وبيض المائدة للسوق العراقية من المنتج المحلي".
وأضاف "برغم وجود الأزمات، فان المنتجات وفرت ووصلنا الى الاكتفاء الذاتي خلال الفترة الماضية "، موضحا "اننا نعمل مع الحكومة لنكون رصيد ستراتيجي لكن فوجئنا بصدور قرار مجلس الوزراء بايقاف استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية على منتجات الدواجن المستوردة والذي انعكاس على المنتج الوطني".
وبين ان "هناك منتجات مجهولة المصادر وفاسدة تدخل إلى العراق من الدجاج المجمد والمقطع والبيض"، داعيا رئيس الوزراء الى التريث بتطبيق هذا القرار والتشاور مع وزارة الزراعة لعدم فقدان طاقاتنا الانتاجية بشكل كامل".
بين "لا نستلم اي دعم من الحكومة بل ندفع الضرائب وأموال الأعلاف للدولة محققين أموال لها"، داعيا الى "لقاء رئيس الوزراء لنشرح مطالبنا".
واكد ان "اسعار البيض مسيطر عليها"، لافتا الى ان "21 كارتونة بيض دخلت مؤخرا الى البلاد دون جمرك ما اثر على المنتج المحلي والذي خفض سعر الكارتونة الواحدة من 85 الفا الى 65 الفا".

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