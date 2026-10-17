بالوثيقة.. الغاء العقوبات الانضباطية المفروضة على العسكريين

وجاء في وثيقة وردت لـ ، ان " يوجه بإلغاء العقوبات الانضباطية المفروضة على العسكريين من الضباط والمراتب والموظفين المدنيين".وأضاف ان "ذلك جاء تقديراً لتضحياتهم وجهودهم في اداء واجباتهم الوطنية".