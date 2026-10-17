مصرع شخص من الجنسية البنكلاديشية بحريق في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع داخل شقة سكنية متخذة سكن لعمال من الجنسية البنكلاديشية ضمن منطقة الشالجية في ، ما اسفر عن احد العمال".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".