التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم إعادة فتح التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول الطلبة من خريجي السنة السابقة 2025/2024، وفقاً للحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 2026/2025، ضمن القناتين العامة وذوي الشهداء (المقاعد الشاغرة)".وأضافت ان "التقديم إلى القناتين متاح عبر تطبيق (منصة قدم) ويستمر الى غاية يوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول 2026"، لافتا الى ان "الطلبة المؤجلين أو الراسبين الراغبين بتعديل الترشيح يتعين عليهم مراجعة الجامعة المقبولين فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما سيكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق حصراً".