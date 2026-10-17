بغداد.. شاب ينهي حياته بطلق ناري وحارس بناية يشنق نفسه بحبل

وقال المصدر لـ ، ان "شاباً اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن "، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".وفي حادث اخر، بين ان "حارس بناية تولد 2008 انتحر باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في مساحة متروكة داخل البناية خلف السفارة الاسبانية ضمن "، مدرفاً انه "تم ايضاً فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".