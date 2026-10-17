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الاطاحة بإرهابي وضبط أسلحة واعتدة في ديالى
محليات
2026-10-17 | 08:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
اعلنت مديرية الاستخيارات العسكرية، اليوم السبت، الاطاحة بإرهابي وضبط أسلحة واعتدة في
ديالى
.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بمتابعة مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن
حسن جواد
السيلاوي وضمن العمليات الاستباقية الرامية إلى ملاحقة المطلوبين للقضاء وتعزيز الأمن والاستقرار تمكنت مفارز
قسم الاستخبارات
والأمن في فرقة المغاوير الثالثة والعشرين وبالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية
الأخرى العاملة ضمن القاطع من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/1) من
قانون مكافحة الإرهاب
وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة خلال عملية أمنية نُفذت في
محافظة ديالى
".
وتابع، أنه "أسفرت عملية تفتيش المكان الذي أُلقي القبض فيه على المطلوب عن ضبط مجموعة من الأسلحة والأعتدة شملت ما يأتي:
1. سلاحين من نوع (BKC).
2. بندقية قنص مزودة بناظور.
3. بندقيتين من نوع (AK)، وبندقية نصف أخمص، ومسدساً، وقطعتين من الأسلحة المعروفة محلياً باسم (الكسرية).
4. (14) قنبـرة هاون عيار (60) ملم.
5. رمانتين يدويتين دفاعيتين.
6. (2200) إطلاقة من عتاد (BKC)، فضلاً عن عدد من المخازن والجعب الصدرية".
وأكمل، أنه "جرى تسليم المقبوض عليه والمضبوطات إلى الجهات المختصة بموجب محضر ضبط أصولي لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة".
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