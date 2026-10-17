إنجاز 40% من مشروع ربط الناصرية بطريق المرور السريع الدولي

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ ، أن " لداىرة الطرق والجسور عمار أجرى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في المشروع، الذي يمتد بطول 24.6 كيلومتراً، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بهدف تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة وتقليل أوقات التنقل في ".وأضافت أن "المدير العام عقد اجتماعاً موسعاً في مقر دائرة ، بحضور مسؤولين معنيين وممثل الشركة المنفذة، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع وتشخيص المعوقات التي تواجهه، موجهاً بحسم تعارضات الخدمات، ولا سيما أبراج والتعارضات الواقعة ضمن الحدود البلدية لمدينة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق سقوف زمنية محددة".وأشارت الدائرة إلى أن "الجولة الميدانية شملت الاطلاع على مواقع العمل ومستوى التنفيذ ونوعية الأعمال المنجزة، مع التأكيد على تكثيف الجهود والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، لضمان إنجاز المشروع ضمن التوقيتات المستهدفة".وبيّنت أن "الأعمال المنجزة تضمنت إكساء نحو 12 كيلومتراً من المقاطع المتفرقة بالأسفلت، بالتزامن مع استمرار أعمال الدفن والحدل وتنفيذ طبقات الحصى الخابط والقناطر، فضلاً عن إنجاز الأعمال الخرسانية للمجسر الواقع عند تقاطع الطريق مع المرور السريع الدولي".ولفتت إلى أن "المشروع يتضمن إنشاء طريق بممرين للذهاب والإياب، بعرض 12 متراً لكل اتجاه، تفصل بينهما جزرة وسطية بعرض 10.5 أمتار، إلى جانب إنشاء أربعة جسور تحتانية وقناطر متنوعة، وتقاطع مع طريق المرور السريع الدولي رقم (1)، وآخر أرضي يربط بالطريق الحولي المؤدي إلى جسر شمال الناصرية".وأكدت "استمرار متابعتها الميدانية للمشاريع الاستراتيجية والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة".