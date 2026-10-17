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إنجاز 40% من مشروع ربط الناصرية بطريق المرور السريع الدولي

محليات

2026-10-17 | 09:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إنجاز 40% من مشروع ربط الناصرية بطريق المرور السريع الدولي
126 شوهد

أعلنت دائرة الطرق والجسور، اليوم السبت، بلوغ نسبة الإنجاز في مشروع ربط مدينة الناصرية بطريق المرور السريع الدولي رقم (1) نحو 40%.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدير العام لداىرة الطرق والجسور عمار عادل حسين أجرى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في المشروع، الذي يمتد بطول 24.6 كيلومتراً، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بهدف تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة وتقليل أوقات التنقل في محافظة ذي قار".

وأضافت أن "المدير العام عقد اجتماعاً موسعاً في مقر دائرة المهندس المقيم، بحضور مسؤولين معنيين وممثل الشركة المنفذة، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع وتشخيص المعوقات التي تواجهه، موجهاً بحسم تعارضات الخدمات، ولا سيما أبراج نقل الطاقة الكهربائية والتعارضات الواقعة ضمن الحدود البلدية لمدينة الناصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق سقوف زمنية محددة".

وأشارت الدائرة إلى أن "الجولة الميدانية شملت الاطلاع على مواقع العمل ومستوى التنفيذ ونوعية الأعمال المنجزة، مع التأكيد على تكثيف الجهود والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، لضمان إنجاز المشروع ضمن التوقيتات المستهدفة".

وبيّنت أن "الأعمال المنجزة تضمنت إكساء نحو 12 كيلومتراً من المقاطع المتفرقة بالأسفلت، بالتزامن مع استمرار أعمال الدفن والحدل وتنفيذ طبقات الحصى الخابط والقناطر، فضلاً عن إنجاز الأعمال الخرسانية للمجسر الواقع عند تقاطع الطريق مع المرور السريع الدولي".

ولفتت إلى أن "المشروع يتضمن إنشاء طريق بممرين للذهاب والإياب، بعرض 12 متراً لكل اتجاه، تفصل بينهما جزرة وسطية بعرض 10.5 أمتار، إلى جانب إنشاء أربعة جسور تحتانية وقناطر متنوعة، وتقاطع مع طريق المرور السريع الدولي رقم (1)، وآخر أرضي يربط مدينة الناصرية بالطريق الحولي المؤدي إلى جسر شمال الناصرية".

وأكدت دائرة الطرق والجسور "استمرار متابعتها الميدانية للمشاريع الاستراتيجية والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة".
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