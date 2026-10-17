انفجار كدس عتاد تالف شرق القناة.. لمن يعود

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تم وقوع انفجار كدس من العتاد التالف داخل مقر للحشد الشعبي شرقي القناة في واصبة 4 اشخاص ".وتابعت انه "، وسنوافيكم بالتفاصيل حال توفر المزيد من المعلومات".