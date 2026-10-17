الزيدي يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات انفجار كدس عتاد بمقر للحشد

وذكر في بيان، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح ، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات حادث انفجار كدس من العتاد داخل مقر للحشد الشعبي شرقي القناة في العاصمة ".واضاف البيان ان "القائد العام شدد على الإسراع في إنجاز أعمال التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث، مع اتخاذ جميع التدابير وإجراءات السلامة اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".