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أمين بغداد يفتتح حديقة ومتنزه الإمامين الجوادين في مدينة الكاظمية
محليات
2026-10-17 | 13:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,185 شوهد
افتتح
أمين بغداد
عمار موسى كاظم
، السبت، حديقة ومتنزه الإمامين الجوادين في
مدينة الكاظمية
بمساحة إجمالية تبلغ 32 ألف
متر مربع
.
ونقل بيان للأمانة عن
أمين بغداد
قوله إن "أمانة
بغداد
حريصة على زيادة المساحات
الخضراء
في العاصمة، واليوم افتتحنا متنزه الإمامين الجوادين ليكون إضافة نوعية للمساحات الخضراء في مدينة بغداد، وتحديداً في
مدينة الكاظمية
المقدسة
".
وأضاف أن "المتنزه يضم العديد من المرافق والخدمات الترفيهية التي تلبي احتياجات العائلات والزائرين، بما يشمل المساحات الخضراء ومناطق الجلوس، وموقفاً للسيارات، وملعبين للتنس والكرة الطائرة، ونافورة راقصة، ومصلى، فضلاً عن ألعاب الأطفال، ضمن تصميم مميز يوفر بيئة ترفيهية متكاملة".
وأشار البيان إلى أن "دائرة المشاريع في أمانة بغداد تولّت تنفيذ المتنزه على مدى يقارب عاماً، وفق تصميم يجمع بين الجوانب الجمالية والخدمية، ليكتمل المشروع ويدخل الخدمة، ويشكل متنفساً جديداً لأهالي
الكاظمية
المقدسة وزائريها".
وأكد أن "أمانة بغداد مستمرة في تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء وتطوير
الحدائق
والمتنزهات العامة"، مشيراً إلى إطلاق الحملة الزراعية التي تأتي ضمن خطط الأمانة لتعزيز الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري والجمالي للعاصمة".
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