أمين بغداد يفتتح حديقة ومتنزه الإمامين الجوادين في مدينة الكاظمية

ونقل بيان للأمانة عن قوله إن "أمانة حريصة على زيادة المساحات في العاصمة، واليوم افتتحنا متنزه الإمامين الجوادين ليكون إضافة نوعية للمساحات الخضراء في مدينة بغداد، وتحديداً في ".

وأضاف أن "المتنزه يضم العديد من المرافق والخدمات الترفيهية التي تلبي احتياجات العائلات والزائرين، بما يشمل المساحات الخضراء ومناطق الجلوس، وموقفاً للسيارات، وملعبين للتنس والكرة الطائرة، ونافورة راقصة، ومصلى، فضلاً عن ألعاب الأطفال، ضمن تصميم مميز يوفر بيئة ترفيهية متكاملة".



وأشار البيان إلى أن "دائرة المشاريع في أمانة بغداد تولّت تنفيذ المتنزه على مدى يقارب عاماً، وفق تصميم يجمع بين الجوانب الجمالية والخدمية، ليكتمل المشروع ويدخل الخدمة، ويشكل متنفساً جديداً لأهالي المقدسة وزائريها".



وأكد أن "أمانة بغداد مستمرة في تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء وتطوير والمتنزهات العامة"، مشيراً إلى إطلاق الحملة الزراعية التي تأتي ضمن خطط الأمانة لتعزيز الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري والجمالي للعاصمة".