العراق يستعد لاطلاق مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستهلكة

وقال مدير للصناعات المطاطية والإطارات التابعة للوزارة حيدر ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "وفداً من شركة (لونغيان سانكسينجو) الصينية للمواد المتجددة المحدودة، بحث مع شركته فرص التعاون المشترك وإمكانية إبرام عقد شراكة بمجال إعادة تدوير الإطارات المستهلكة".وذكر أن "الجانب الصيني أبدى رغبته في الدخول بمشروع استثماري مشترك يهدف إلى الاستفادة من الكميات المتوفرة من الإطارات المستهلكة في البلاد، من خلال إعادة تدويرها وفقاً لأحدث الأساليب والتقنيات الحديثة والمعتمدة في هذا المجال على مستوى العالم".وبين ان "المشروع المقترح يمثل أحد مجالات التعاون التي يمكن أن تسهم بتحويل الإطارات المستهلكة من مخلفات متراكمة تشكل عبئاً بيئياً، إلى منتجات قابلة للتسويق، للاستفادة منها في قطاعات إنتاجية متعددة، ما يحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التخلص العشوائي منها".وأكد ان "المباحثات بين الجانبين تناولت الإجراءات والمتطلبات الفنية والاستثمارية اللازمة لدراسة مشروع الشراكة، مع بحث آليات الاستفادة من الخبرات والتقنيات الصينية، فيما ستتضمن الخطوات المقبلة تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وتحديد متطلباته تمهيداً لاتخاذ قرار المضي بإجراءات التعاقد"، لافتا الى ان "شركة الصناعات المطاطية والإطارات، تعمل بجهود حثيثة لاستثمار جميع الفرص المطروحة للتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة بما ينسجم مع خطط الوزارة لتطوير الصناعة الوطنية، وزيادة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المختصة بمعالجة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية ذات مردود صناعي وبيئي".