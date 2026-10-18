النزاهة: تفكيك شبكة تضم (19) موظفاً وإيقاف هدر (13) مليار دينار

وذكر بيان للهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "فريقٍ تحقيقيٍّ وتدقيقيٍّ في مكتب تحقيق ، قام بالانتقال إلى سايلو كربلاء؛ للتحرّي عن دقَّة المعلومات الواردة بخصوص وجود تلاعبٍ كبيرٍ في كميَّات الحنطة المُسوَّقة إلى السايلو".وأضاف البيان أن "لفريق تمكَّن، بعد تدقيق كميَّات الحنطة المُسوّقة، من كشف وجود زيادةٍ في تسلُّم الحنطة فوق الغلة المُقرَّرة من التي تمَّ إعمامها بموجب قوائم غير قابلةٍ للزيادة رافقت عمليَّة استلام مادة الحنطة وفق السعر المدعوم من الدولة والبالغ 700000 دينار للطنِّ الواحد".وأشار إلى أنه "تمَّ ضبط مُوظَّفين اثنين؛ لطلب رشاوى من المُزارعين؛ لقاء زيادة الغلة المُسوَّقة من قبلهم، لتصل في بعض الحالات إلى أكثر من الكميَّة الحقيقيَّة المُسوَّقة بـ 20 ضعفاً، وتحريف الكميَّات في كتب التسويق الصادرة عن دائرة الزراعة المُوجَّهة إلى السايلو، فضلاً عن تكرار تسويق الكميَّة نفسها إلى السايلو المعدنيّ والسايلو الكونكريتيّ"، لافتاً إلى "صدور أوامر استقدامٍ قضائيَّةٍ بحقّ مديرالسايلو و16مُوظَّفاً آخر".وأوضح البيان أنَّ "كميَّات الحنطة المُسوَّقة من خلال التحريف والتزوير في كتب التسويق بلغت 17.782ألف طنٍّ، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تمَّ إيقاف هدرها 13.240.833.000 دينار".ولفت إلى أن " المُختصّ قرر توقيف مُتَّهمين اثنين وفق أحكام المادة 289، وإخلاء سبيل المُوظَّفين الآخرين بكفالةٍ"، مُؤكّداً "استمرار إجراءات التحقيق؛ لأخذ القرار المُناسب بحقّ المُتَّهمين وفق القانون".