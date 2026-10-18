العراق يتلف اطنانا من اللحوم

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "فرق الرقابة الصحية في والمحافظات شددت عمليات الرقابة على الأسواق المحلية، ضمن خطة شاملة لمتابعة المواد الغذائية واللحوم المجمدة وعمليات الجزر غير النظامية".وأشار إلى أن "الحملات الرقابية اسفرت عن ضبط وإتلاف أطنان من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، بالتعاون مع جهاز ".ولفت إلى "استمرار الإجراءات الميدانية لمتابعة الأسواق وضمان التزام أصحابها بالشروط الصحية، وتطبيق القانون بحق المخالفين بهدف منع تداول المواد الغذائية غير الصالحة التي تشكل خطراً على العامة"، داعيا المواطنين إلى "التأكد من جودة المواد الغذائية قبل شرائها، والتبليغ عن أي مخالفات صحية عبر القنوات الرسمية للوزارة".بدوره، أكد اخصائي الجراثيم في بجامعة الفحام، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، "أهمية إلزام الأطباء البيطريين بفحص الماشية قبل ذبحها وإعداد علامات للشروط الصحية المتبعة بالمجازر والعمل على تفعيل الدور الرقابي والحفاظ على الثروة الحيوانية في البلد"، داعيا " إلى "فحص عينات من اللحوم في محال الجزارة جرثومياً للتأكد من سلامتها، مع تحديد الأنواع المستوردة، فضلاً عن أهمية اخضاع محال بيع الأسماك للإجراءات الصحية ذاتها".ولفت الفحام إلى "ضرورة تنظيم البيع العشوائي للحوم والأسماك والبيض لحماية المستهلك وتخفيف الضغط عن بسبب تزايد الأمراض الناتجة عن اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري".