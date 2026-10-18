بعد استراحة قصيرة.. الأمطار الرعدية تعود والعراق يخرج رسميا من الموجة الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الاثنين، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق في جميع مناطق "، موضحة أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوباً بزخات مطر متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واضافت أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوباً بزخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، لافتة الى ان "طقس يوم الخميس، سيكون غائماً على العموم مصحوباً بزخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".