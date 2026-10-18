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بعد استراحة قصيرة.. الأمطار الرعدية تعود والعراق يخرج رسميا من الموجة الاربعينية
محليات
2026-10-18 | 03:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
406 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تساقطاً للأمطار الرعدية بدءاً من يوم الثلاثاء القادم .
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "غداً الاثنين، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق في جميع مناطق
العراق
"، موضحة أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوباً بزخات مطر متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
واضافت أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوباً بزخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في
المنطقة الجنوبية
، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، لافتة الى ان "طقس يوم الخميس، سيكون غائماً على العموم مصحوباً بزخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين ستتراوح بين 27-39".
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