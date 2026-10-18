التربية: نتائج الدور الخاص للمتوسطة والاعدادية ستعلن بعد قليل

نيوز- محلي

أعلنت ، اليوم الاحد، ان نتائج الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية/ الدور الخاص للعام الدراسي 2025–2026، بعد قليل.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن " ستعلن نتائج الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية/ الدور الخاص للعام الدراسي 2025–2026، بعد قليل".