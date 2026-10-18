السومرية نيوز تنشر رابط استبدال العملة التالفة

ووفقا لبيان البنك المركزي انه "يمكن للمواطنين الراغبين بالاستفادة من خدمة النظام إلالكتروني لاستبدال العملة التالفة، تقديم طلباتهم عبر منصة أور الإلكترونية من خلال الرابط أدناه: