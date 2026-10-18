اليكم رابط نتائج الدور الخاص للدراستين المتوسطة والاعدادية

نيوز- محلي

أعلنت نتائج الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية، الدور الخاص، للعام الدراسي2025–2026.

ويمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط الرسمي في الاتي: https://najah.iq/