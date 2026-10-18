وزير التخطيط يؤكد تعزيز التنسيق بين تشكيلات الوزارة وتطوير حضورها الإعلامي

– محليات



أكد وزير التخطيط، غازي مجيد، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين تشكيلات الوزارة، وتطوير آليات التواصل الإعلامي بما يسهم في إبراز أنشطتها وإنجازاتها وإيصال المعلومات إلى الرأي العام.



وذكرت الوزارة في بيان أن مجيد ترأس اجتماعاً موسعاً للملاك المتقدم، بحضور وكيلي الوزارة ورؤساء الأجهزة والمديرين العامين، جرى خلاله استعراض أبرز المهام والخطط والاستراتيجيات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وآليات التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى.

وشدد الوزير على أهمية تبنّي أساليب إعلامية حديثة تواكب التطورات الرقمية، وتطوير آليات التواصل مع وسائل الإعلام، بما يضمن نقل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الوزارة ونشاطاتها إلى الرأي العام بصورة دقيقة وفاعلة.



وحثّ المسؤولين على رفد المؤسسات الإعلامية بالمعلومات والأنشطة والإنجازات، فضلاً عن الاهتمام بالأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.



وأكد مجيد أهمية اعتماد نهج العمل التكاملي وروح الفريق الواحد بين تشكيلات الوزارة، وإعداد خطة عمل واضحة لتنظيم الأولويات وتوحيد الجهود بما يحقق أهداف الوزارة، مشدداً على ضرورة توثيق الأنشطة والفعاليات والإنجازات وإبراز هوية الوزارة المؤسسية وتعزيز حضورها لدى الجمهور.

وتسلّم وزير التخطيط، غازي مجيد، اليوم الأحد، مهام منصبه رسمياً من وزير المالية وزير التخطيط وكالة، ، خلال مراسم الاستلام والتسليم التي أُقيمت في مقر الوزارة.

وجرت المراسم بحضور وكيلي الوزارة ورؤساء الأجهزة والمراكز والمديرين العامين فيها.



وهنّأ ساري الوزير الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه، وتحقيق الأهداف التي تسهم في تطوير عمل الوزارة والارتقاء بأدائها المؤسسي.



من جانبه، أعرب مجيد عن تطلعه إلى مواصلة العمل وتطوير الأداء، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتعزيز دورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية.