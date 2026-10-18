رئيس مجلس محافظة بغداد يرفض الاستثناءات الاستثمارية ويحذر من شبهات فساد (وثيقة)

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب ، عمار فرحان الحمداني، وموجهة إلى رئاسة والهيئة الوطنية للاستثمار، فإن منح الاستثناءات خارج الأطر القانونية يمثل حالة غير مرغوب بها، ويتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.وأكدت الوثيقة أن منح الإجازات والفرص الاستثمارية ينبغي أن يجري وفق السياقات التي يحددها القانون، بما يضمن المنافسة ويحد من الممارسات التي قد تفتح المجال أمام الفساد أو استغلال الفرص الاستثمارية.وشدد المجلس على أهمية توفير بيئة استثمارية سليمة في العاصمة ، تحافظ على المال العام ومقدرات المحافظة، وتضمن خضوع المشاريع الاستثمارية للضوابط القانونية المعتمدة.