إفتاء كردستان: لا يجوز الاعتماد على ChatGPT في تحديد الحلال والحرام

وقال عضو للإفتاء، حسن پشدري، إن الإجابات التي تقدمها هذه التقنيات قد تفتقر إلى المرجعيات الموثوقة، أو تنسب معلومات وأحكاماً إلى مصادر لا تتضمنها، داعياً المواطنين إلى عدم الاعتماد عليها في المسائل الدينية، بحسب وسائل إعلام كردية.وأوضح پشدري أن الاستفادة من هذه التطبيقات يمكن أن تقتصر على الحالات التي تتضمن إجاباتها مصادر موثوقة، شريطة أن يتحقق المستفتي بنفسه من صحة النص والتعليل بالرجوع إلى المصدر الأصلي، مشدداً على عدم جواز الاستفتاء المباشر عبر .وجاء هذا التوضيح عقب جدل وردود فعل بين علماء الدين في الإقليم، إثر تداول مقطع مصور لأحد الشيوخ يحذر فيه من تزايد لجوء المواطنين إلى برنامج "ChatGPT" للحصول على إجابات بشأن المسائل الفقهية والشرعية.