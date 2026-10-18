بأمر الزيدي.. إعفاء مدير مكتب وزير الصحة على خلفية تقييد صلاحيات الوزير (وثائق)

وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار مكتب كتاباً برقم (4318) في 17 آب 2026، تضمن توجيهات تقضي بعدم تنفيذ أي أمر أو توجيه أو هامش صادر عن الوزير، إلا بعد الرجوع إلى ، وشمل ذلك الدوائر المعنية ومكاتب الوكلاء.وبحسب الوثائق الرسمية، وجّه رئيس بإلغاء هذه القيود الإدارية، إذ أصدر مدير مجلس الوزراء، ، كتاباً رسمياً بتاريخ 14 تشرين الأول 2026، يقضي بإلغاء مضمون الكتاب والتوجيهات التي تحدّ من صلاحيات الوزير الإدارية.وأفضى التدخل الحكومي إلى إعفاء مدير مكتب وزير من منصبه، في خطوة تهدف إلى إنهاء التقاطع الإداري بشأن آلية تنفيذ توجيهات الوزير وصلاحياته.