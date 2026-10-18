آسياسيل وسامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توقّعان شراكة استراتيجية لتوسيع إتاحة الأجهزة والحلول الرقمية في العراق

تخدم هذه الشراكة المستهلكين ومشتركي قطاع الأعمال من خلال برامج استبدال الأجهزة، وخيارات التمويل والتقسيط، والباقات الحصرية، ومبادرات التجارة الإلكترونية، والأنشطة التسويقية المشتركة.



وقّعت آسياسيل وسامسونج إلكترونيكس المشرق العربي اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع تعاونهما في ، وإتاحة أجهزة سامسونج وخدماتها وحلولها التقنية علی نطاق أوسع للأفراد والشركات.

وبموجب هذه ، ستُتاح أجهزة سامسونج عبر قنوات آسياسيل المخصّصة للأفراد وقطاع الأعمال، من خلال برامج متخصصة تمنح المشتركين مرونة أكبر في الشراء ونطاق أوسع من الخيارات.

يشمل هذا التعاون برنامج استبدال الأجهزة والاستفادة من قيمتها المتبقية، التي تتيح للمشتركين المؤهلين استبدال أجهزتهم الحالية واحتساب قيمتها المتبقية ضمن ثمن جهاز سامسونج الجديد. وستقدّم الشراكة أيضاً خيارات مخصّصة للتمويل والتقسيط، بما يجعل اقتناء الأجهزة أكثر سهولة وملاءمة.

وفيما يخص مشتركي قطاع الأعمال، ستعمل آسياسيل وسامسونج معاً على تطوير حلول مصمّمة للشركات (B2B)، واستكشاف فرص أعمال جديدة تلبي احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات. وتشمل الاتفاقية برامج تمويل مخصّصة مدعومة بحل Samsung Knox Guard من سامسونج لإدارة الأجهزة وتأمينها.

وفي إطار هذه الشراكة، ستطلق الشركتان برنامج مستشاري المبيعات المعتمدين من سامسونج، لتعزيز معرفة فرق المبيعات بالمنتجات وتمكينها من تقديم دعم أفضل معزّز بالمعلومات للمشتركين عند اختيار أجهزة سامسونج وحلولها.

ويمتد التعاون إلى القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث ستعمل الشركتان على تعزيز حضور منتجات سامسونج عبر متجر آسياسيل الرقمي. وتشمل المبادرات الأخرى برنامج شراء الأجهزة للموظفين (EPP)، وحملات تسويقية وترويجية مشتركة، وباقات حصرية تجمع بين الأجهزة والخدمات، وعروضاً مصمّمة لشرائح مختلفة من المشتركين.

وبهذه المناسبة، قال السيد عامر الصناع، المدير التنفيذي لشركة آسياسيل: "هذه الشراكة لا تقتصر علی توفير الأجهزة؛ بل تمتد إلی ما هو ابعد من ذلك. فهي تسهم في تسريع بناء مستقبل الرقمي. نؤمن في آسياسيل بأن التقنيات العالمية المتطورة يجب أن تكون في متناول يد كل عراقي. ومن خلال الجمع بين انتشارنا في أنحاء العراق، ومعرفتنا بالسوق، وقدراتنا المتنامية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وابتكارات سامسونج العالمية، نقرّب هذه التقنيات من الأفراد والشركات على حد سواء. وبينما نمضي في رؤيتنا لبناء مؤسسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدنا شراكات من هذا المستوى على إبقاء مشتركينا على اتصال دائم بما يحمله المستقبل".



ومن جانبه، قال جونغ هو كانغ، رئيس سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي: "تمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة مهمة في تعاوننا مع آسياسيل، وتعزّز قدرتنا على إتاحة أحدث أجهزة سامسونج وابتكاراتها لشريحة أوسع من المشتركين في مختلف أنحاء العراق. ومن خلال الجمع بين ريادة سامسونج التقنية وانتشار آسياسيل في السوق وخبرتها في خدمة المشتركين، نسعى إلى منح الأفراد والشركات مزيداً من الخيارات، وسبلاً أكثر مرونة للشراء، وحلولاً تلبي احتياجاتهم المتنامية".

ترسي هذه الشراكة الاستراتيجية إطاراً متيناً لتطوير عروض وخدمات وحلول مشتركة، مصمّمة لتلبية احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.





