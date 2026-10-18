رابطة الرافدين لتنشيط السياحة تثمن قرار فصل وزارة السياحة والآثار

وقال رئيس الرابطة داود شمو، إن قرار فصل يمثل خطوة مهمة نحو استدامة القطاع السياحي العراقي وتنميته، مشيراً إلى أن الرابطة طالبت في مناسبات سابقة بضرورة فصل الوزارة.وأضاف شمو أن القرار من شأنه أن ينعكس إيجاباً على واقع السياحة في ، داخلياً وخارجياً، ويسهم في إبراز المعالم التاريخية والدينية والثقافية التي تزخر بها بلاد .