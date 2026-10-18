العواصف الترابية تتسبب بسقوط برج كهرباء وخروج خط عن الخدمة

ويأتي ذلك بالتزامن مع الظروف الجوية التي تشهدها البلاد، والتي قد تؤثر في منظومة .وتتسبب العواصف الترابية الشديدة والرياح العاتية في بشكل متكرر في انهيار وسقوط أبراج نقل ، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدن كاملة وخروج خطوط نقل الطاقة الرئيسية عن الخدمة وتكبد شبكة الكهرباء الوطنية أضراراً جسيمة.