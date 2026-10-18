البنك المركزي يدعو المصارف لتسهيل التحويلات الخارجية

وذكر بيان للبنك أن " دعا المصارف المجازة كافة إلى تسهيل إجراءات التحويل الخارجي للزبائن أصحاب المعاملات المنجزة".وأضاف البيان أن "البنك سيقوم بتعزيز أرصدة الحسابات الخاصة بالمصارف في الخارج حسب الحاجة، واستثناء المصارف من شرط مدة الإيداع عبر نظام RTGS".