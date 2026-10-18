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بالتعاون مع شركات عالمية.. الصحة تعلن تأمين شحنات دوائية بأكثر من 100 مليون دولار
محليات
2026-10-18 | 08:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
172 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الصحة
، اليوم الأحد، عن تأمين شحنات دوائية بأكثر من 100 مليون دولار بالتعاون مع شركات عالمية.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "تنفيذاً لمنهج
وزير الصحة
،
عبد الحسين الموسوي
، في تعزيز الأمن الدوائي خلال فترة الأزمة المالية الحالية، وضمان استمرارية توفير العلاجات الأساسية والتخصصية للمواطنين، تمكّنت
وزارة الصحة العراقية
، بالتعاون مع عدد من الشركات الدوائية العالمية الرصينة، من تأمين شحنات دوائية بقيمة إجمالية بلغت 101 مليون دولار، قبل فتح الاعتمادات المالية من قبل الوزارة".
وتابعت، أن "هذا الإنجاز يأتي امتداداً للجهود التي يقودها وزير
الصحة
عبد الحسين
الموسوي
لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الدوائية العالمية، من خلال اجتماعاته السابقة مع ممثلي تلك الشركات، والاجتماعات الأخيرة التي أجراها خلال زيارته إلى جمهورية
مصر
العربية، بهدف تعزيز التعاون الدوائي وتفعيل المبادرات المشتركة في ظل التحديات المالية والظروف الاستثنائية، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي وتوسيع آفاق الشراكة في مجال توفير العلاجات للمواطنين".
ولفتت الى أن " الشحنات تشمل أدوية تخصصية لعلاج الأورام السرطانية والأمراض النادرة، والإنسولين المستخدم لعلاج مرضى السكري، واللقاحات، وأدوية أمراض العيون، وعوامل التخثر الخاصة بمرضى اضطرابات النزف، وهي من العلاجات الحيوية التي تلبي احتياجات صحية مهمة لشرائح واسعة من المواطنين".
وبينت أنه "جرى تسليم جزء من هذه الأدوية إلى مخازن
وزارة الصحة
، فيما تتواصل الترتيبات لاستكمال شحن الكميات المتبقية تباعاً حتى نهاية العام الحالي"، موضحة أن " هذا الإنجاز يعكس أهمية النهج الذي اعتمدته الوزارة في فتح آفاق جديدة للشراكة مع الشركات الدوائية العالمية الرصينة، وإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية تجهيز الأدوية والعلاجات الأساسية والتخصصية، الأمر الذي أسهم في تحقيق استجابة إيجابية من تلك الشركات وتعزيز رغبتها في مواصلة العمل داخل
العراق
، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار في القطاع الدوائي العراقي".
وأشارت الى ان "هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتوفير بعض العلاجات التخصصية، ولا سيما الأدوية المخصصة لمرضى
السرطان
والأمراض النادرة والمزمنة، بما يسهم في دعم استمرارية العلاج، وتعزيز توافر الأدوية الحيوية، وتخفيف الأعباء عن المرضى وعائلاتهم".
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حسين الموسوي
وزارة الصحة
سومرية نيوز
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وزير الصحة
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