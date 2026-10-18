العراق يطلق مشروع المحطة الفضائية هو الأول من نوعه

وقال سند، في كلمة له خلال اطلاق المشروع وحضرته ، ان "إطلاق المحطة هو أول مسمار يُدق في نعش اللاسيادة، ونحن نعيش أيام السيادة، اذ احتفلت والدولة والقوى السياسية بيوم السيادة الوطني، لكن اتخذت منحى آخر، إذ بدأنا بتجسيد هذه الرؤية من خلال التطبيقات المحلية، والتوجه نحو جعل جميع بياناتنا داخل ".وأضاف أن "هذا الأمر لا يتحقق ولا ينجح إلا بتعاضد الجهود والتنسيق والتفاهم مع جميع الجهات الرسمية في ، من والاتصالات، ووزارة التحول الرقمي الجديدة، وجمعية الاتصالات، وجميع الجهات المعنية".وأشار إلى أن "جهود والوزراء السابقين أسهمت في هذا المجال، من خلال المساعدة في تشريع قوانين مهمة لإنجاح بيئة الاتصالات، فضلاً عن الجهود الكبيرة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (ITPC) والقسم المختص، وكذلك شريكنا الذي اختار العمل في قطاع مهم ومشروع ذي جدوى، يستطيع من خلاله النجاح وإثبات نفسه".وأوضح سند أن "المشروع ليس وليد اللحظة، بل هو مشروع قديم بُذلت فيه جهود سابقة في هذا العمل، وما قمنا به هو إجراء بعض اللمسات البسيطة وحل المشكلات".وأكد أن "هذا المشروع وهو الجزء الأهم في مشروعنا نحو الأقمار الاصطناعية، إذ لا جدوى من أقمار اصطناعية من دون هذه المحطة".ولفت إلى أن "المشروع ليس شكلياً، بل لدينا زبائن حقيقيون، وأول زبون هو ، وقد وقّع معه، ونتطلع إلى التوسع في هذا المجال، كما أن هناك زبائن من خارج العراق تواصلوا معنا بشأن موضوع يتعلق بالأقمار الاصطناعية".