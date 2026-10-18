انطلاق حملة «إحنا بظهركم» تنطلق للعام الرابع على التوالي

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "للعام الرابع على التوالي، أطلقنا الحملة التوعوية والميدانية الموسّعة «إحنا بظهركم» في العاصمة وبقية المحافظات، وتستهدف طالبات المدارس الثانوية".واضاف ان "الحملة تهدف إلى حماية البيئة المدرسية والشبابية وتحصينها من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، وتعزيز الوعي الرقمي لدى الطالبات، عبر تقديم إرشادات عملية لحماية حساباتهن الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وآليات التعامل الآمن مع الرقمي".