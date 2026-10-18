ما هي قروض "ارزاق" من الحكومة العراقية؟

وقال الإعلام والعلاقات الدولية في الوزارة، العطواني، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، : إن "الوزارة فتحت باب التقديم على القروض المخصصة لمستفيدي الحماية الاجتماعية ضمن خدمة (أرزاق)، بهدف تمكينهم من إنشاء مشاريع مدرة للدخل والانتقال من الاعتماد على الإعانة إلى العمل والإنتاج".وأضاف، أن "أكثر من 11 ألف مستفيد تقدموا للحصول على هذه القروض، إلا أن المفاجأة كانت في مراجعة أربعة مستفيدين فقط واستكمالهم إجراءات الحصول على القروض، على الرغم من أنها تُمنح من دون فوائد، وتهدف إلى توفير مصدر دخل مستدام للأسر المستفيدة".وأوضح العطواني، أن "هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن مدى استعداد بعض المستفيدين للانتقال من الإعانة إلى العمل"، مشيراً إلى أن "عدداً من المتقدمين لم يُبدِ رغبة في استكمال الإجراءات، فيما واجه عدد قليل منهم صعوبة في توفير الكفيل المطلوب للحصول على القرض".وأكد، "أهمية استثمار الفرص التي توفرها الوزارة من خلال القروض الميسرة في تأسيس مشاريع منتجة تسهم في تمكين الأسر اقتصادياً، وتحويلها من الاعتماد على الإعانات إلى الاعتماد على الذات والمشاركة في سوق العمل".